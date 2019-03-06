كراني: تقلبات جوية متلاحقة بأجواء المملكة قبيل دخول فصل الربيع

توقّع خبير الأرصاد، حسن كراني، أن تمر أجواء المملكة العربية السعودية بتقلبات جوية متلاحقة، خاصة مع عنصري الحرارة والرياح، مُشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تقود إلى فصل الربيع في 21 مارس.

وكتب كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «بعون الله تعيش أجواؤنا تقلبات جوية متلاحقة، خاصة مع عنصري الحرارة والرياح.. والفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع في 21 مارس.. تراجع الكتلة هذه الليلة للشمال وتعمقها فجرًا حتى منتصف الغد.. ثم انسحابها مساء للشمال وينحصر نشاطها على الشرقية، مع استقرار نسبي في الرياح».

يأتي هذا، في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس الغد الخميس، أن تتأثر منطقتا «المدينة المنورة، ومكة المكرمة» بالعوالق الترابية والأتربة، خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل نجران أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب تبوك وتصل إلى 4 درجات.