«البيئة» تفحص وترقِّم 6822 رأسًا من الإبل منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إصدار بطاقات المشاركة والملكية وفحصها وترقيمها، ونقل الملكية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض، وذلك للأسبوع الرابع.

حيث أنهت 80 فرقة بيطرية مشاركة، فحص أكثر من 6822 رأسًا من الإبل وترقيمها منذ انطلاق المهرجان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الفِرَق البيطرية تمكنت من فحص أكثر من 4532 رأسًا وترقيمها، خلال الأسبوع الرابع من المهرجان، بينما أنهت فحص أكثر من 2290 رأسًا وترقيمها خلال الأسابيع السابقة.

وأشار قاسم إلى أنه خلال الفترة من 20 وحتى 26 جمادى الأولى، أصدرت بطاقات مشاركة لـ236 رأسًا، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 292 رأسًا من الإبل، واستبعدت 26 حالة، واكتشفت 468 حالة مرضية مختلفة.

وتابع: «أجريت عمليات جراحية لـ8 حالات، وتم التعامل مع 5 حالات طارئة من الإبل المشاركة، بينما بلغ عدد العينات في المختبر 35 عينة».

وبيَّن قاسم، أن فرق الإرشاد البيطري وزعت نحو 194 نشرة توعوية، وتعاملت مع 31 استفسارًا مختلفًا، وبلغ عدد زوار مركز الإرشاد البيطري خلال الأسبوع الماضي نحو 100 زائر.

ودعا قاسم في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية للإبل، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: 8002470000، أو زيارة العيادة البيطرية بموقع المهرجان، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المهرجان، من خلال تقديم خدمات التسجيل، والترقيم، والتشخيص، وخدمات الرعاية البيطرية، والفحوصات المخبرية، والإرشاد البيطري، والكشف عن مخالفات الرفق بالحيوان لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.