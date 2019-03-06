«درع الجزيرة المشترك 10» يواصل تدريباته بالذخيرة الحيّة

تستمر تدريبات «تمرين درع الجزيرة المشترك 10»، بمشاركة قوات مشتركة من القوات المسلحة السعودية والقوات الخليجية (برية، وبحرية، وجوية، وقوات للدفاع الجوي)، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية، ممثلة بقوات حرس الحدود؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة من التمرين وما قبل الأخيرة بالتدريب الميداني المشترك للقوات الخليجية في الميدان بالذخيرة الحيَّة.

ويشمل التدريب تنفيذ عمليات برية وعمليات جوية وعمليات بحرية وعمليات خاصة بالذخيرة الحية، ولا يقتصر التمرين على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية، بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية في المنطقة؛ ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل، يليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض.

وشملت عمليات التمرين بالذخيرة الحيـّة: عمليات تطهير من ضربات كيميائية، وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية، وعمليات السفن البحرية، والدفاع الساحلي وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة، وعمليات إسناد جوي للقوات السطحية، كما استهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، والنُظم العسكرية العالمية للدول الخليجية المشاركة.

يُذكر أن التمرين قد أنهى مرحلتين؛ حيث تعد المرحلة الأولى مرحلة التدريب الأكاديمي للقادة والضباط والأفراد، وكانت مرحلة مفيدة وشارك بها جميع القوات الخليجية، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية وهي التدريب بمركز القيادة على المشبهات، بمشاركة نخبة مميزة من قيادات وضباط وأفراد القوات المشاركة في التمرين.

كما استخدم في التمرين أحدث أنظمة مشبهات القتال للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، ويعمل على هذه الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة السعودية المشغلين لهذه الأجهزة، فيما تم في التمرين تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمرين يُصنف كأحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـذة.

هذا ويعقد تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» غدًا الخميس بالجبيل، المؤتمر الصحفي، بحضور المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبدالله حسين السبيعي؛ حيث يتزامن مع التدريبات الميدانية بالذخيرة الحية للتمرين، الذي تشارك فيه القوات المسلحة الخليجية المشتركة من برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية، ممثلة بقوات حرس الحدود.

ويهدف التمرين إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أن التدريب في المرحلة الثالثة يعد تدريبًا ميدانيًا مشتركًا لكل القوات بالذخيرة الحية.

وأوضح العميد الركن السبيعي، أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد سيقدم عرضًا تفصيليًا عن مراحل التمرين ومؤشرات نجاح التمرين وأهداف التمرين العامة، بما يحقق المحافظة على أمن وسلامة المنطقة بتكثيف التدريبات والتمرينات الميدانية على الضباط والأفراد المشاركين من جميع القوات من دول مجلس التعاون الخليجي.