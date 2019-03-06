«الملك خالد التخصصي للعيون» يستقبل 4 ملايين مراجع منذ تأسيسه

كشف تقرير لإدارة شؤون المرضى بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن استقبال المستشفى لأكثر من أربعة ملايين مراجع منذ تأسيسه.

وأشار التقرير، إلى أن عام 2018م شهد نموًا في أعداد المراجعين، حيث بلغ أكثر من 257 ألف مراجع، مقارنة بـ238 ألفًا في عام 2017، موضحًا أن المستشفى قام بتشغيل العيادات المسائية لمواجهة الضغط المتزايد للمراجعين، إضافة لرفع طاقته الاستيعابية لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 20%، ابتداء من عام 2019م.

وأظهر التقرير، أن المستشفى نجح في إجراء أكثر من 12.200 عملية جراحية منها 916 حالة زراعة قرنية وأنسجة، وتسع حالات زراعة قرنية صناعية، وحالة لاستبدال الخلايا المبطنة للقرنية وغشاء ديسمنت، والتي أجريت لأول مرة في المملكة.

كما بين التقرير، تحسنًا كبيرًا في أداء مركز اتصال المرضى؛ حيث وصلت نسبة الاتصالات التي تم التعامل معها أكثر من 340 ألف اتصال مقارنة بـ263 ألف اتصال في عام 2017م، بنسبة زيادة 29%.

وجاء هذا التطور نتيجة التوسعة التي شهدها مركز اتصال المرضى وتطبيق أحدث التقنيات الاتصالية، إضافة إلى برامج التحسين المستمر لتجربة المريض التي يطبقها المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، تصدر مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققًا المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وكرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته مؤخرًا بمنطقة المدينة المنورة، نظير تميزه في خدمة المراجعين؛ حيث حقق نسبة رضا تجاوزت 95%.