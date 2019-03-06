السعودية اليوم / مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة ينظم "المؤتمر السعودي العالمي الأول لجراحة الثدي والغدد الصماء"



تبوك 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

ينظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية "المؤتمر السعودي العالمي

الأول لجراحة الثدي والغدد الصماء بالمملكة العربية

وسيناقش المؤتمر المستجدات في جراحة أورام الثدي والغدد الصماء عالمياً , وتبادل الخبرات مع ذوي الخبرة على مستوى العالم وإقامة ورش عمل متخصصة في مجال الأشعة الصوتية للثدي وأخذ العينات وكذلك ورش ترميم الثدي والإعلان عن إنشاء الجمعية السعودية لجراحة الثدي والغدد الصماء .

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب/ عطيه بن محمد الزهراني أن المؤتمر يستهدف كافة أطباء الجراحة العامة وأطباء جراحة الثدي والغدد الصماء وأطباء جراحة التجميل.

مشيراً إلى مشاركة متحدثين عالميين من (أمريكا – فرنسا – إسبانيا – إيطاليا – كوريا الجنوبية) بالإضافة إلى متحدثين من داخل المملكة من كلية الجراحين الأمريكية بالمملكة العربية السعودية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة الصحة ومستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى قوى الأمن ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة،

وقال: إنه تم اعتماد (23) ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

// انتهى //

17:51ت م

0252



تبوك 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسينظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية "المؤتمر السعودي العالميالأول لجراحة الثدي والغدد الصماء بالمملكة العربية السعودية " خلال الفترة من (20-21/07/1440هـ ) الموافق ( 27-28/03/2019م ) .وسيناقش المؤتمر المستجدات في جراحة أورام الثدي والغدد الصماء عالمياً , وتبادل الخبرات مع ذوي الخبرة على مستوى العالم وإقامة ورش عمل متخصصة في مجال الأشعة الصوتية للثدي وأخذ العينات وكذلك ورش ترميم الثدي والإعلان عن إنشاء الجمعية السعودية لجراحة الثدي والغدد الصماء .وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب/ عطيه بن محمد الزهراني أن المؤتمر يستهدف كافة أطباء الجراحة العامة وأطباء جراحة الثدي والغدد الصماء وأطباء جراحة التجميل.مشيراً إلى مشاركة متحدثين عالميين من (أمريكا – فرنسا – إسبانيا – إيطاليا – كوريا الجنوبية) بالإضافة إلى متحدثين من داخل المملكة من كلية الجراحين الأمريكية بالمملكة العربية السعودية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة الصحة ومستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى قوى الأمن ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة،وقال: إنه تم اعتماد (23) ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .// انتهى //17:51ت م0252

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