السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز قياس أداء الأجهزة العامة



جدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الإمارة وكيلها ، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعن المركز مديره العام المكلف إبراهيم بن عبدالعزيز نياز ، إلى دعم تنمية الموارد البشرية لموظفي إمارة المنطقة وتمكينهم في مجال إدارة الأداء ، كما ترمي إلى دعم تطبيق "وطني" ، الذي أطلق مؤخراً ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة بهدف دعم الأجهزة العامة لتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل من الجانبين ، يتولى تعزيز دور المركز الوطني للقياس للمساهمة في تنمية المنطقة ، انطلاقاً من أداوره الرقابية المتمثلة في قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة ، بواسطة بناء مؤشرات وأدوات قياس لأداء الأجهزة ورضا المستفيدين ، وتصدر على أساسها تقارير دورية عن أدائها ، تبين مدى تحقيقها لأهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة ، وتمكن الإمارة من توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي ، إضافةً إلى الدور التدريبي المناط بالمركز ، لتأهيل عدد من القطاعات الخدمية والموظفين بالمنطقة ، عبر برامجه التأهيلية والتوعوية في مجال قياس الأداء وتحديد الفجوات ومعالجتها ، وتنص أيضاً على عقد الملتقيات وورش العمل لمنسوبي القطاعات العامة التابعة للإمارة للرفع من مستوى الأداء الحكومي.

// انتهى //

17:50ت م

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