السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي يكرم أمينه العام الأسبق



الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

كرمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، في مقرها بالعاصمة الرياض اليوم بحضور معالي وزير الصحة وعدد من القيادات الصحية , أمين عام المجلس الأسبق الدكتور يعقوب المزروع.

وخلال كلمته قدّم معالي وزير الصحة الشكر والتقدير للدكتور المزروع على ما بذله من عمل خلال 47 عاماً من العطاء في المجال الصحي، حيث كان له دور أساسي في تطوير العمل الصحي حتى وصلت المملكة -ولله الحمد- إلى مستوى صحي متقدم، منوهاً بمساهمته الفاعلة التي بذلها في تطوير الخدمات الصحية خلال عمله في وزارة الصحة.

وأشاد معاليه بالعديد من الإنجازات التي حققتها وما بذله في تأسيس المجلس الصحي السعودي، وقيادة مجموعة من البرامج التي أسهمت في تطوير العمل الصحي، مقدرا لمنسوبي ومنسوبي الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة لها بقيادة أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، وإلى جميع القيادات الصحية في المملكة.

من جانبه، وجَّه الدكتور العازمي، نيابةً عن زملائه منسوبي الأمانة العامة والمراكز التابعة للمجلس الصحي السعودي، الشكر والتقدير للدكتور يعقوب، على مجمل ما قدمه في سبيل رفع مستوى جودة الخدمات الصحية، طيلة السنوات الماضية، مؤكداً استمرار تعزيز الأدوار التي تقدمها الأمانة العامة للمجلس.

بدوره أعرب المكرم الدكتور المزروع عن سعادته بهذا التكريم مقدماً الشكر الجزيل لمعالي وزير الصحة ، راجيا للعاملين في المجلس التوفيق والنجاح بما يحقق توجيهات القيادة الحكيمة لقيام المجلس بدوره.

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17:48ت م

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