السعودية اليوم / بلدية المجاردة تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري



محايل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

واصلت بلدية المجاردة ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الأشجار الضارة المنتشرة بعدد من الطرق الرئيسية.

وأوضح رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني, أن مبادرة معالجة التشوه البصري, تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بالمحافظة والمراكز التابعة لها، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الاتصال بمركز طوارئ البلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

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17:26ت م

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