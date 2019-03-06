السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي محافظ شبوة



الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة شبوة، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والتعليمية المنفذة في المحافظة.

وقدّم محافظ شبوة في تصريح صحفي الشكر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللمركز على الخدمات الجليلة في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان شبوة والشعب اليمني عمومًا، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

// انتهى //

17:25ت م

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