السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهاب ويقبض على عنصر داعم للإرهاب



الجزائر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري مخبأ للإرهاب وخمسة قنابل تقليدية الصنع تم كشفها بمحافظة بومرداس شمال البلاد، فيما قُبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة وهران .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصر من الجيش بمدينتي عين قزام وجانت جنوب الجزائر أوقفت ثلاثة مهربين وصادرت منهم شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع.

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن حرس الشواطئ بمدينتي القالة والغزوات أوقف 26 مهاجرًا غير شرعي كانوا في رحلة إلى أوروبا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ المدينتين .

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17:24ت م

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