السعودية | بدء أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:13 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق - واس بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية الصومال خلفًا لجمهورية السودان، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

وسبق بداية الاجتماع عقد اجتماع تشاوري ضم رؤساء وممثلي الوفود المشاركة والأمين العام للجامعة العربية.

ويناقش الوزراء العرب البنود المطروحة على المجلس خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري، وقضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، ودعم القمر المتحدة.



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