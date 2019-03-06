السعودية | مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1,274 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من فبراير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1,274 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من فبراير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:36 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق_واس تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2019م، من انتزاع 22 لغمًا مضادًا للأفراد و 581 لغمًا مضادًا للدبابات و 654 ذخيرة غير متفجرة و 17 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الرابع 1,274 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 46,130 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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