شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : مرحلة ما بعد الخدمة النظامية يحتاج إلى استثمار والان نبدء بالتفاصيل

رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب حفل تكريم موظفي النيابة العامة المحالين للتقاعد لهذا العام 1440هـ في القاعة الكبرى بالمقر الرئيس للنيابة في مدينة الرياض بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان واصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر بالمقر الرئيسي ومدراء الادارات. وقد اقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بكلمة للمكرمين من المتقاعدين القاها بالنيابة عنهم فضيلة الشيخ د/ عبدالوهاب بن سعود السديري اشاد فيها بهذه الخطوة المباركة لمعالي النائب العام في استحداث هذه المبادرة الرائدة لتكريم الموظفين المحالين للتقاعد في مناسبة خاصة تكون حسن ختام لخدمتهم في العمل بالنيابة العامة. وقدم فضيلته "الشكر والتقدير لمعالي النائب العام على تشريفه الحفل في يوم هو عنوان للوفاء والتقدير لسنين العطاء والإخلاص التي قام بها الزملاء كل في مجال اختصاصه".

ثم القى النائب العام الشيخ سعود المعجب كلمة عبر فيها عن سعادته في مشاركة اخوانه هذه الاحتفالية موضحا انهم يستحقون التكريم نظير ما قدموا من خدمات جليلة ساهمة في تطوير العمل في مرفق النيابة خلال السنوات الماضية الى ان وصل الى هذه المستوى المتميز في الاداء والسرعة في الانجاز بدعم ومتابعة من ولاة الامر حفظهم الله. وقال "إن الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحقكم واجب علينا حيث أن الوفاء لأهل الفضل سمة الكرام ، ونحن في النيابة العامة اعتمدنا هذه المبادرة السنوية لتكريم جميع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة ممن استكمل مدته النظامية ، كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية ، كما اعتمدت النيابة برنامجاً لاستقطاب الكفاءات المميزة ضمن مكتب تحقيق الرؤية والذي سوف يسعى للإفادة من الخبرات المتوافر لدى منسوبي النيابة الحاليين للتقاعد نظاماً حسب الاحتياج ".

وأضاف النائب العام الشيخ المعجب قائلا " إن مرحلة ما بعد الخدمة النظامية تحتاج إلى استمثار كافة الإمكانات التي كان العمل الرسمي يحول دون تحقيقها وهذه المرحلة تتطلب محاولة العمل مع أفراد الأسرة وأعضاء المجتمع في مجالات متعددة ... حيث أنكم تعيشون أجمل مراحل حياتكم التي تتسم بالراحة من العمل اليومي والتفرغ للأسرة وخدمة المجتمع ".

وختم النائب كلمته بالشكر والثناء على ما تحضى به النيابة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهما الله ثم تم تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين والهدايا التذكارية تكريما على ما قدموه من اعمال جليله كما تم اخذ الصور التذكارية مع معالي النائب العام. ثم شرف الجميع مناسبة الغداء التي اقيمت بهذه المناسبة .