الان تتابع العمل: لا صحة لما تم تداوله حول حديث وكيل الوزارة عن رفض المجتمع للكثير من المهن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله على لسان وكيل الوزارة للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد، الإثنين الماضي، حول أن رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لأسباب غير منطقية يعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين.. غير صحيح.
وبينت الوزارة أن وكيل الوزارة، خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان الموائمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل.
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