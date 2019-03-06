طيران الأمن يُخلي أحد أعضاء قافلة “ركايب” بعد تعرضه لحادث عرضي

جدة - عمرو شويل نفذت القيادة العامة لطيران الأمن، مساء أمس، مهمة إسعاف وإخلاء طبي جوي لأحد منظمي قافلة “ركايب” التابعة لنادي الإبل، بعد تعرضه لحادث عرضي في مقر قافلة ركايب بالربع الخالي، استدعى إخلاؤه لأقرب مشفى.

وبيّنت القيادة العامة لطيران الأمن، أنها وفور تلقيها طلب المساندة من قافلة ركايب بالربع الخالي، أقلعت وبشكل فوري إحدى طائرات الأمن المتمركزة بمطار الخرخير مرافقة للقافلة لإسعاف وإخلاء للمصاب،

حيث تم إجلاؤه ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بمحافظة الأحساء.

يذكر أن طائرات الإخلاء الطبي والإسعاف التابعة لطيران الأمن مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام التي من ضمنها نقل وإخلاء المصابين في كافة مناطق المملكة، وما تتطلبه مثل هذه المهمة من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين، كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن والإخلاء الطبي الأمني.