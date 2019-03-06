طقس السعودية: الأرصاد تحذر من عاصفة شديدة تستمر حتى مساء الأربعاء

ننشر لكم أخبار طقس السعودية حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية شديدة على عدة أماكن بالمملكة العربية السعودية تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 من مارس لعام 2019، هذا وقد بدأ طقس اليوم الأربعاء معتدلاً حتى الساعة الثانية ظهراً في الرياض وبدأت العاصفة من العاصمة الرياض وسوف تشمل باقي المملكة بحلول المساء ولكنها ستبلغ ذروتها في الساعة السادسة مساء حيث تنشط الرياح في تلك الفترة، نجوم مصرية ينقل لكم أخبار طقس السعودية وأهم الأخبار عن حالة الجو في السعودية اليوم الأربعاء.

طقس السعودية اليوم الأربعاء

وصلت سرعة الرياح في الرياض اليوم إلى 39 كيلو متر في الثانية مع انعدام الرؤية على الطرق السريعة، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من السفر اليوم في طرق المملكة نتيجة لسوء حالة الجو، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة في عدة أماكن بالمملكة العربية السعودية اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس.

وتتعرض كل من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية من المملكة إلى طقس سيء يستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، تمتد تلك الرياح المثيرة للأتربة حتى نجران وسواحل مكة وجازان وتشمل عدة أماكن أخرى في المملكة بحلول الغد.

توقعات طقس الغد في السعودية

وتوقع خبراء الأرصاد في المملكة العربية السعودية أن الطقس غداً سيكون مطابقاً لطقس اليوم حيث تتعرض المملكة لرياح مثيرة للأتربة والغبار مع توقع بأمطار رعدية في الساعات الأربعة والعشرين المقبلة.