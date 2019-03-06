شكرا لقرائتكم خبر عن مشيداً بدور السعودية.. وزير الخارجية الباكستاني: مبادرات للتطبيع مع الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد)

جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وحل كافة الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وأعلن في تصريحات صحفية بإسلام آباد اليوم (الأربعاء)، اتخاذ بلاده عدداً من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، موضحاً أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين، وإعادة الاتصالات الأسبوعية بين مديري العمليات في الجيشين الباكستاني والهندي كما كان معمولاً به سابقاً، واستئناف المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن فتح معبر «كرتاربور» الحدودي.

وأشاد قريشي بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا والأردن والإمارات في تخفيف التوتر بين البلدين.