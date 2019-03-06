شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتربول السعودي» يعقد دورات تدريبة متخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)عقد الإنتربول السعودي العديد من الدورات التدريبة المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 1440/3/17 إلى 1440/4/4، وذلك لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للإنتربول والدور الأمني الذي يقوم به الإنتربول السعودي في ذلك.
وأوضح الإنتربول السعودي أن هذه الدورات التدريبية جاءت استشعاراً لأهمية دور قواعد البيانات الدولية في العملية الأمنية وتكامل العمل المشترك بين الإنتربول السعودي والقطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة، وحرصاً من الإنتربول السعودي على تفعيل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للإنتربول السعودي (SIIS).
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