مركز الملك سلمان يدشن مشروع تطوير محطة مياه الشرب في لحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج) دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) مشروع تطوير محطة مياه الشرب لمديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) مشروع تطوير محطة مياه الشرب لمديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج. ويشتمل المشروع على مختبر متكامل مزود بجميع الأجهزة بهدف الفحص والتنقية، وورشة لصيانة المعدات. وتعد محطة المياه الواقعة في منطقة «مغرس ناجي» المحطة الوحيدة المغذية مياهها لمديريتي الحوطة وتبن البالغ تعداد سكانها 120 ألف نسمة. Advertisements ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية بالقطاعات الحيوية في عدد من المحافظات اليمنية تلبية للحاجة الإنسانية الملحة للشعب اليمني. صور صور صور



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