، 415 متحدثاً وخبيراً يستعرضون مستجدات القلب.. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرصة متاحة للطلاب والمتخصصين

يناقش 415 متحدثاً وخبيراً في طب وجراحة القلب والأوعية الدموية غداً الخميس أحدث ما توصل إليه الطب في أمراض وعلوم وجراحة القلب بالشراكة مع أعرق الجمعيات العلمية العالمية المختصة بأمراض القلب، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية القلب السعودية هذا العام في دورته الثلاثين الذي تنظمه الجمعية في فندق كراون بلازا الواقع في مدينة الرياض.

وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور هشام الفالح أن المؤتمر سوف يتحدث فيه 240 متحدثاً من المملكة العربية السعودية و25 متحدثاً دولياً من ست قارات.

وقال "الفالح" إن المؤتمر سوف يشمل 73 محاضرة تشمل تقديم 6 ورش عمل بين مختلف مجاميع العمل التابعة للجمعية والجمعيات الدولية مثل الكلية الأمريكية للقلب (ACC)، الجمعية الأوروبية للقلب (ESC)، مجموعة مستشفيات هيوستن ميثودست للرعاية الصحية (HMG)، كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic)، الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي (ASNC)، الجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية (EACVI) وغير ذلك.

كما يشمل المؤتمر أكثر من 67 محاضرة علمية في 17 تخصصاً دقيقاً من تخصصات القلب. كما سيتم استعراض 89 ورقة علمية تعكس أبحاثاً علمية محلية وعالمية في كل ما يخص علوم وأمراض القلب.

وكشف أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور منها "الخدمات الصحية الإلكترونية في مجال الرعاية القلبية الوعائية"، حيث سيعكس هذا المحور في البرنامج العلمي وفي الجلسة الرئيسية، وسيتحدث ثلاثة من كبار الخبراء في الرعاية الصحية الإلكترونية عن التطبيقات الحالية والمستقبلية للخدمات الإلكترونية في الرعاية القلبية والصحية بصفة عامة ومترتبات التقنيات الجديدة على سوق العمل في الرعاية الصحية.

وقال "الفالح" إن ما يميز المؤتمر هذا العام استضافة جمعية القلب السعودية للمنتدى الخامس للجمعية السعودية لأمراض القلب التداخلي (SACIS) مشاركاً معها في هذا الحدث العلمي المميز.



وتوقع أن يستوعب المؤتمر أكثر من خمسة آلاف مشارك من العاملين في مجال طب القلب وأمراض الأوعية الدموية من الراغبين في حضور المؤتمر والاستفادة مما يطرح فيه من أوراق عمل تقدم في 7 قاعات ضخمة للمحاضرات يومياً وبشكل متزامن.