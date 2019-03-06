، أمير الجوف يشيد بضبط "الشؤون الإسلامية" للمنابر الدعوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن عناية الوزارة بالمساجد.. خلال لقائه مع "آل الشيخ"

التقى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في الرياض، وذلك في إطار زياراته لعدد من الوزراء؛ لبحث أوجه التعاون المشترك.

وقال أمير منطقة الجوف: إن وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تقوم بجهود كبيرة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله، جرياً على ما سارت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشاد بعناية الوزارة بضبط المنابر الدعوية، والقيام بالرسالة المنوطة بها في توعية المجتمع وفق المنهج الوسطي المعتدل، والتحذير من الأفكار الدخيلة والهدامة، منوهاً بأن مساجد المنطقة التي تجاوز عددها (15000) مسجد تقوم بدورها دون أي تجاوزات تذكر على خير الوجوه وأفضلها.

وشكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على عنايته ومتابعته لكل أعمال ومناشط الوزارة المختلفة في الداخل والخارج، وسعيه الدؤوب لتحقيق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جهته، رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مهنئاً إياه بالثقة الملكية وتعيينه أميراً لمنطقة الجوف.

كما شكر لأمير الجوف هذه الزيارة التي تأتي في إطار حرصه على دفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، وبخاصة الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمواطنات في المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالجهود والأعمال المنوطة بها في خدمة بيوت الله -جل وعلا- والدعوة إليه -سبحانه وتعالى- من خلال المناشط والبرامج والمشاريع التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الجوف؛ تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -وفقهما الله لكل خير- ومواكبة لرؤية المملكة (2030).

وجرى -خلال اللقاء الذي حضره كبار مسؤولي الوزارة- بحث عدد من الموضوعات، ولا سيما برامج ومناشط الدعوة، ومشاريع مساجد وجوامع المنطقة، حيث أبدى الأمير سعادته بما سمعه من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن الأعمال الخيرة التي تنفذها الوزارة، مؤكداً استعداده لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لأعمال ومناشط الوزارة بالمنطقة.