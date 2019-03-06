، "الشيبي": حلول للجهات الحكومية شبيهة بـ"أجير" و"مساند" دعمًا لتوجه الرؤية ،

- 1/2
- 2/2
أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين التقنيات" الدكتور محمد الشيبي، على التحول الرقمي الحكومي الذكي "أدفع أقل وأحصل على أكثر"، ترتكز على فلسفة تمكين التقنيات في الشراكة الفاعلة مع القطاع العام، من خلال تمكين التنمية المستدامة للحلول التقنية وتفعيل استخدامات مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، مع استعراض بعض الأمثلة الناجحة التي قدمت لتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل "أجير" و"مساند" وخدمات مقدمة من خلال منصة "صحة".
وقال الشيبي: إنه تم اختصار الكثير من المهام على المواطنين، لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثل منصة "مساند"، كما تم تقديم عدد من الخدمات من خلال منصة "صحة".
وأضاف: يأتي ذلك إلى تطوير الحلول التقنية المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المصادر المفتوحة المصدر، واستخدامها بهدف دعم جهود توطين تقنية المعلومات؛ من خلال تشجيع قيام صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفير المبالغ المالية من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.
"الشيبي": حلول للجهات الحكومية شبيهة بـ"أجير" و"مساند" دعمًا لتوجه الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين التقنيات" الدكتور محمد الشيبي، على التحول الرقمي الحكومي الذكي "أدفع أقل وأحصل على أكثر"، ترتكز على فلسفة تمكين التقنيات في الشراكة الفاعلة مع القطاع العام، من خلال تمكين التنمية المستدامة للحلول التقنية وتفعيل استخدامات مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، مع استعراض بعض الأمثلة الناجحة التي قدمت لتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل "أجير" و"مساند" وخدمات مقدمة من خلال منصة "صحة".
وقال الشيبي: إنه تم اختصار الكثير من المهام على المواطنين، لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثل منصة "مساند"، كما تم تقديم عدد من الخدمات من خلال منصة "صحة".
وأضاف: يأتي ذلك إلى تطوير الحلول التقنية المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المصادر المفتوحة المصدر، واستخدامها بهدف دعم جهود توطين تقنية المعلومات؛ من خلال تشجيع قيام صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفير المبالغ المالية من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
05:22 PM
أكد أنهم قدموا خدمات للمواطنين تختصر الكثير من المهام
أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين التقنيات" الدكتور محمد الشيبي، على التحول الرقمي الحكومي الذكي "أدفع أقل وأحصل على أكثر"، ترتكز على فلسفة تمكين التقنيات في الشراكة الفاعلة مع القطاع العام، من خلال تمكين التنمية المستدامة للحلول التقنية وتفعيل استخدامات مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، مع استعراض بعض الأمثلة الناجحة التي قدمت لتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل "أجير" و"مساند" وخدمات مقدمة من خلال منصة "صحة".
وقال الشيبي: إنه تم اختصار الكثير من المهام على المواطنين، لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثل منصة "مساند"، كما تم تقديم عدد من الخدمات من خلال منصة "صحة".
وأضاف: يأتي ذلك إلى تطوير الحلول التقنية المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المصادر المفتوحة المصدر، واستخدامها بهدف دعم جهود توطين تقنية المعلومات؛ من خلال تشجيع قيام صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفير المبالغ المالية من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.
، "الشيبي": حلول للجهات الحكومية شبيهة بـ"أجير" و"مساند" دعمًا لتوجه الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشيبي": حلول للجهات الحكومية شبيهة بـ"أجير" و"مساند" دعمًا لتوجه الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.