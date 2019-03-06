، "الشيبي": حلول للجهات الحكومية شبيهة بـ"أجير" و"مساند" دعمًا لتوجه الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنهم قدموا خدمات للمواطنين تختصر الكثير من المهام

أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين التقنيات" الدكتور محمد الشيبي، على التحول الرقمي الحكومي الذكي "أدفع أقل وأحصل على أكثر"، ترتكز على فلسفة تمكين التقنيات في الشراكة الفاعلة مع القطاع العام، من خلال تمكين التنمية المستدامة للحلول التقنية وتفعيل استخدامات مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، مع استعراض بعض الأمثلة الناجحة التي قدمت لتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل "أجير" و"مساند" وخدمات مقدمة من خلال منصة "صحة".

وقال الشيبي: إنه تم اختصار الكثير من المهام على المواطنين، لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثل منصة "مساند"، كما تم تقديم عدد من الخدمات من خلال منصة "صحة".

وأضاف: يأتي ذلك إلى تطوير الحلول التقنية المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المصادر المفتوحة المصدر، واستخدامها بهدف دعم جهود توطين تقنية المعلومات؛ من خلال تشجيع قيام صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفير المبالغ المالية من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.