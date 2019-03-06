، "البيئة" تفحص وترقم 6822 رأسًا من الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأسبوع الرابع، إصدار بطاقات المشاركة والملكية وفحصها وترقيمها، ونقل الملكية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض؛ حيث أنهت 80 فرقة بيطرية مشاركة فحص أكثر من 6822 رأسًا من الإبل وترقيمها منذ انطلاق المهرجان.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم؛ أن الفِرَق البيطرية تمكنت من فحص أكثر من 4532 رأسًا وترقيمها خلال الأسبوع الرابع من المهرجان، بينما أنهت فحص أكثر من 2290 رأسًا وترقيمها خلال الأسابيع السابقة.

وأضاف "قاسم": خلال الفترة من 20 وحتى 26 جمادى الأولى، أصدرت بطاقات مشاركة لـ236 رأسًا، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 292 رأسًا من الإبل، واستبعدت 26 حالة، واكتشفت 468 حالة مرضية مختلفة.

وأشار إلى أنه أُجريت عمليات جراحية لثماني حالات، وتم التعامل مع 5 حالات طارئة من الإبل المشاركة، بينما بلغ عدد العينات في المختبر 35 عينة.

وأردف أن فرق الإرشاد البيطري وزعت نحو 194 نشرة توعوية، وتعاملت مع 31 استفسارًا مختلفًا، وبلغ عدد زوار مركز الإرشاد البيطري خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 زائر.

ودعا "قاسم"، في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية للإبل، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: 8002470000، أو زيارة العيادة البيطرية بموقع المهرجان، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المهرجان، من خلال تقديم خدمات التسجيل، والترقيم، والتشخيص، وخدمات الرعاية البيطرية، والفحوصات المخبرية، والإرشاد البيطري، والكشف عن مخالفات الرفق بالحيوان لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.