، بعد 3 شهور سجن.. السلطات اليابانية تطلق سراح رئيس مجلس إدارة نيسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما اتهمته باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة

أطلقت السلطات اليابانية، أمس، سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة شهور من اعتقاله.

وبحسب الـ"بي بي سي" فقد اتخذت محكمة يابانية القرار المفاجئ بإطلاق سراح غصن وحددت قيمة الكفالة بمليار ين (8.9 ملايين دولار).

ووجّه الاتهام لغصن باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة، ولكنه ينفي الاتهامات الموجهة له، ورفضت الطلبات السابقة التي تقدم بها الدفاع للإفراج عن غصن بكفالة، وأدى احتجازه المطول إلى انتقادات دولية، وقد غادر غصن، 64 عامًا، مركز الاحتجاز مُحاطًا بالحراس، مرتديًا قبعة وقناعًا طبيًّا.