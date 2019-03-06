- 1/2
- 2/2
أطلقت السلطات اليابانية، أمس، سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة شهور من اعتقاله.
وبحسب الـ"بي بي سي" فقد اتخذت محكمة يابانية القرار المفاجئ بإطلاق سراح غصن وحددت قيمة الكفالة بمليار ين (8.9 ملايين دولار).
ووجّه الاتهام لغصن باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة، ولكنه ينفي الاتهامات الموجهة له، ورفضت الطلبات السابقة التي تقدم بها الدفاع للإفراج عن غصن بكفالة، وأدى احتجازه المطول إلى انتقادات دولية، وقد غادر غصن، 64 عامًا، مركز الاحتجاز مُحاطًا بالحراس، مرتديًا قبعة وقناعًا طبيًّا.
بعد 3 شهور سجن.. السلطات اليابانية تطلق سراح رئيس مجلس إدارة نيسانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
أطلقت السلطات اليابانية، أمس، سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة شهور من اعتقاله.
وبحسب الـ"بي بي سي" فقد اتخذت محكمة يابانية القرار المفاجئ بإطلاق سراح غصن وحددت قيمة الكفالة بمليار ين (8.9 ملايين دولار).
ووجّه الاتهام لغصن باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة، ولكنه ينفي الاتهامات الموجهة له، ورفضت الطلبات السابقة التي تقدم بها الدفاع للإفراج عن غصن بكفالة، وأدى احتجازه المطول إلى انتقادات دولية، وقد غادر غصن، 64 عامًا، مركز الاحتجاز مُحاطًا بالحراس، مرتديًا قبعة وقناعًا طبيًّا.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
05:14 PM
بعدما اتهمته باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة
أطلقت السلطات اليابانية، أمس، سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة شهور من اعتقاله.
وبحسب الـ"بي بي سي" فقد اتخذت محكمة يابانية القرار المفاجئ بإطلاق سراح غصن وحددت قيمة الكفالة بمليار ين (8.9 ملايين دولار).
ووجّه الاتهام لغصن باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة، ولكنه ينفي الاتهامات الموجهة له، ورفضت الطلبات السابقة التي تقدم بها الدفاع للإفراج عن غصن بكفالة، وأدى احتجازه المطول إلى انتقادات دولية، وقد غادر غصن، 64 عامًا، مركز الاحتجاز مُحاطًا بالحراس، مرتديًا قبعة وقناعًا طبيًّا.
، بعد 3 شهور سجن.. السلطات اليابانية تطلق سراح رئيس مجلس إدارة نيسان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 شهور سجن.. السلطات اليابانية تطلق سراح رئيس مجلس إدارة نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.