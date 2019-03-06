، الرياض.. "فوكس سينما" تفتتح ثاني دار عرض لها في "القصر موبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسعة 1.294 مقعداً وتضم تجارب مميزة مثل KIDS و"ماكس" و"نوتيلا بار"

أعلنت "ماجد الفطيم للسينما" الذراع السينمائية التابعة لماجد الفطيم، عن افتتاح ثاني دار عرض لها في الرياض، وتحديداً في "القصر مول".

وكجزء من التزامها بدعم المواهب السعودية ومحبي الأفلام، استضافت "فوكس سينما" عدد من صانعي الأفلام المحليين ومشاهير "يوتيوب" و"إنستجرام" قبيل افتتاح أبواب السينما أمام الجماهير، حيث ضمّ الحضور مؤثري التواصل الاجتماعي ومدوني الفيديو الذين أتيحت لهم الفرصة بشكل حصري للمشاركة في جولة في السينما ومشاهدة فيلم "كابتن مارفل" الذي طال انتظاره.

تضم "فوكس سينما" في القصر مول 15 شاشة ليصبح إجمالي عدد شاشاتها في المملكة العربية السعودية 31 شاشة، وتبلغ إجمالي سعة المقاعد في "القصر مول" 1.294 مقعداً، وتضم تجارب مميزة مثل KIDS المخصصة لرواد السينما الصغار وتجربة ماكس، إضافةً إلى "نوتيلا بار".

يقع بمحاذاة "فوكس سينما" مفهوم البولينج المبتكر والمسلي من "ماجد الفطيم يلا بولينج" والذي تم تصميمه بشكل يتيح للاعبين استخدام صور رمزية شخصية "أفاتار" وتحويل اللعبة إلى رسوم متحركة على لوحة النتائج طوال فترة التحدي، وستتضمن صالة "يلا بولينج" ثمانية ممرات منها اثنان للعائلات.

ويعد افتتاح "فوكس سينما" في "القصر مول" الثاني في مدينة الرياض، والثالث في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق "فوكس سينما" في "رد سي مول" في جدة في تاريخ 27 يناير من العام الحالي، وأكدت "فوكس سينما" التزامها نحو المملكة واستثمار ملياري ريال سعودي لتطوير مرافق ترفيهية عالمية المستوى.