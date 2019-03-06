، فعالية فريدة من نوعها.. "مكة زمان" تحكي عن الماضي المكي العتيق والموروث الشعبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الفترة من 27 حتى 30 مارس.. لمدة 4 أيام

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد عشرين يوماً، إقامة فعالية فريدة من نوعها ولأول مرة بعنوان "مكة زمان"، والتي تعبّر عن الماضي المكي العتيق والموروث الشعبي، في إطار ترفيهي يعرّف جميع الزوار من أهل مكة والمعتمرين وغيرهم بثقافة أطهر البقاع.

وتهدف الفعالية التي ستقام في الفترة من 27 مارس وحتى 30 من الشهر نفسه ولمدة أربعة أيام متتالية، إلى تعريف الزوار بثقافة مكة المكرمة، والاهتمام بالتراث والخصوصيات الثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على جمعية أم القري الأهلية النسائية وخدماتها المقدمة للمرأة المكية.

وتستهدف فعالية "مكة زمان" التي ستقام لأول مرة؛ زوار مكة المكرمة والمعتمرين والعوائل المكية وطلاب المدارس والمهتمين بالتراث، حيث تُقام الفعالية في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وستكون الفعاليات والأنشطة على النحو التالي: الحارة الحجازية وتضم الأحياء الشعبية ومركاز العمدة، والمطبخ السعودي، والزى الشعبي القديم، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية القديمة، ومزمار وفرق تراثية، وفرق استعراضية، ومجس مسرح، وأخيراً فقرات خاصة للأطفال.