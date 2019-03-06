، قدامى المحاربين الجزائريين يطالبون "بوتفليقة" بالتنحي عن السلطة ،

انضم قدامى المحاربين الجزائريين إلى مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه، بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة.
وذكر قدامى المحاربين أن المطالبة بتنحي "بوتفليقة" تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر، في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة، وفقا لـ"رويترز".
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحدّ يشهده "بوتفليقة" ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب "بوتفليقة" في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، قد قالت في وقت متأخر أمس: "إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع".
قدامى المحاربين الجزائريين يطالبون "بوتفليقة" بالتنحي عن السلطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
انضم قدامى المحاربين الجزائريين إلى مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه، بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة.
وذكر قدامى المحاربين أن المطالبة بتنحي "بوتفليقة" تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر، في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة، وفقا لـ"رويترز".
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحدّ يشهده "بوتفليقة" ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب "بوتفليقة" في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، قد قالت في وقت متأخر أمس: "إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع".
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
05:02 PM
دعوا الشعب إلى التظاهر
انضم قدامى المحاربين الجزائريين إلى مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه، بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة.
وذكر قدامى المحاربين أن المطالبة بتنحي "بوتفليقة" تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر، في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة، وفقا لـ"رويترز".
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحدّ يشهده "بوتفليقة" ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب "بوتفليقة" في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، قد قالت في وقت متأخر أمس: "إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع".
، قدامى المحاربين الجزائريين يطالبون "بوتفليقة" بالتنحي عن السلطة ،
المصدر : الخليج 365
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