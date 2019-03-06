الطائف تستيقظ على جريمة قتل بدأت بخلاف في الشارع وانتهت بجثة

شهدت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، تسجيل جريمة قتل، تمثلت في إقدام مواطن على قتل آخر “في الثلاثينيات من عمريهما” بسلاح من نوع “مسدس”، وذلك إثر خلافٍ مُسبق نشب بينهما في أحد شوارع الأحياء بالمحافظة.
ووفقا لموقع “سبق” أن الجاني كان قد أطلق عيارين ناريين من السلاح المستخدم أصابا المجني عليه في صدره لتُرديه قتيلاً.
وتمكّنت دوريات الأمن بالطائف، خلال 20 دقيقة من وقوع الجريمة، من ضبط الجاني بعد هروبه؛ حيث كثّفت عمليات البحث وجمع المعلومات عنه التي مكّنتها من الوصول إليه، فيما يجري إخضاعه للتوقيف لدى الشرطة لحين إحالة أوراقه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
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