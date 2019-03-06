مرفق رابط: التسجيل في وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الأربعاء، عن توفر 83 وظيفة "أخصائي" على الكادر الصحي للرجال والنساء، وفق شروط خاصة أعلنت عنها الجامعة.

رابط التسجيل هنـــا

من جهته، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة طفيل اليوسف، أن شروط التقديم تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

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وأكد اليوسف على ضرورة حصول المتقدمين على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأضاف أن التقديم يبدأ بعد غد الخميس ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني، ويشتمل على 11 تخصصًا، موزعة كالتالي:

المختبرات الطبية، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقنية قلب، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والأشعة، وطب طوارئ، وتثقيف صحي، وتقنية تخدير، وتغذية علاجية، وتقنية أعصاب، ومتخصصات صحية أخرى موضحة في موقع الجامعة.