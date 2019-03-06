«الشورى» يوجِّه 4 طلبات لـهيئة سوق المال حول الحوكمة والرقابة

لحماية المستثمرين من تسرُّب أصول وعقارات..
طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، هيئة السوق المالية بتطوير «الحوكمة»، وذلك من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ 26 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني؛ حيث طالب أيضًا إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، بحسب الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما دعا الهيئة إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية «الريت» تضمن حماية المستثمرين من تسرُّب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وكذلك إنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المُدْرَجة في السوق المالية.
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