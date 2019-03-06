«الغذاء والدواء» تطرح مسودة ضوابط إنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، مَن وصفتهم بـ«المهتمين» لإبداء آرائهم حول مسودة آلية (شروط وضوابط) إنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المُعدة للاستهلاك.

ويستمر استقبال الآراء حتى 18 مارس الجاري، وذلك عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل المسودة؛ حيث تضمّنت اشتراطات ومتطلبات ترخيص مصنع غذائي محلي لتداول الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك أن يكون المصنع المحلي حاصلًا على ترخيص مصنع غذائي (مزاولة) نشاط صنع الوجبات، وأن يكون المصنع المحلي حاصلًا على شهادة الأيزو (22000) سارية الصالحية، وتسجيل جميع المنتجات الغذائية في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتشمل آليات الحصول على الترخيص، تقديم طلب للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على الترخيص المبدئي لغرض مراجعة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الدفاع المدني إذا كان الموقع خارج المدن الصناعية، والحصول على الموافقة الخاصة بالموقع بناءً على ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم «181» وموافقة الدفاع المدني، ومراجعة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو هيئة المدن الاقتصادية إذا كان الموقع داخل المدن الصناعية للحصول على الموافقة الخاصة بالموقع، ومخاطبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للحصول على الترخيص الصناعي النهائي.

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وتشمل الآليات كذلك أن تقوم المنشأة بالتسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل وترخيص المنشآت والمنتجات الغذائية المحلية بعد إرفاق جميع الموافقات من الجهات الحكومية المعنية والمذكورة في البند الأول، والحصول على الموافقة النهائية (ترخيص مزاولة النشاط) من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما أوضحت الهيئة اشتراطات ومتطلبات ترخيص (مستودع غذائي) لتخزين الأغذية الجاهزة المعدة للمستهلك؛ حيث تتضمن المتطلبات أن يكون المستودع حاصلًا على ترخيص مستودع غذائي (مزاولة) نشاط تخزين الأغذية من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (ساري الصلاحية).

وتشمل آليات الحصول على الترخيص المبدئي، أن يكون التقديم لنشاط المستودعات ومراكز توزيع الأغذية الواقعة خارج المدن الصناعية عبر منصة «بلدي» الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي حال كان موقع المستودع / مركز التوزيع داخل المدن التابعة لهيئة المدن الصناعية يتم تقديم الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على الموافقة الخاصة بالموقع من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة «sa.gov.sfda.www».

تعرَّف على تفاصيل مسودة الشروط والضوابط من هنا: