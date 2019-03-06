السعودية اليوم / الأمير سعود بن خالد الفيصل يُدشن "ملتقى التوظيف التقني 2019م" بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة "ملتقى التوظيف التقني2019م" لخريجي الكليات التقنية وكلية السياحة والفندقة والمعاهد الصناعية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

ويوفر الملتقى 1600 فرصة وظيفية للجنسين من خريجي الكليات التقنية بالتعاون مع ست جهات حكومية و74 جهة خاصة، على مدار يومي 5 و 6 مارس 2019م.

واطلع سموه على مبادرة "فرصة عمل لكل خريج" التي نفذتها المؤسسة وتهدف إلى جلب الفرص الوظيفية لخريجي البرامج التدريبية بالمؤسسة وعقد لقاءات دورية للتوظيف بجميع مناطق المملكة.

كما شاهد سموه خلال جولة على المباني الدراسية بالكلية , أكاديمية الروبوت والذكاء الاصطناعي وأكاديمية الطاقة المتجددة ونادي ذوي الهمم ومشروع الطاقة الشمسية، واطلع على مشروعات التخرج التي نفذها أبناء الكلية.

وقدم رئيس قسم التقنية الكهربائية ومشرف مشروع نظام الفولطية الضوئية المركزة بالكلية التقنية عبدالله الردادي شرحاً لسموه عن تخصص الطاقة المتجددة بالكلية حيث يعد من التخصصات المواكبة لرؤية 2030 انطلاقاً من سعي المملكة في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتطوير مصادر الطاقة بالتوسع في إنتاج واستخدام أنواع الطاقة المتجددة (للطاقة الشمسية وطاقه الرياح) حيث تم تطوير نظام الفولطية الضوئية المركزة للمشروع، ويتم دعم العملية التدريبية بأكاديميات متخصصة.

من جهته رفع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي, شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائب أمير المنطقة على الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني في المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المرجوة في تأهيل سواعد وطنية تقنية على درجة عالية من الكفاءة والجودة بالمنطقة.

وأكد أهمية الملتقى كونه يواكب ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر, ويدعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي.

وأشار الدكتور الردادي, إلى أن الملتقى يحمل بين طياته العديد من الفرص الوظيفة لأبنائنا الخريجين في كافة التخصصات التي تدرب عليها وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تخدم القطاع العام والقطاع الخاص, مبيناً أن الملتقى يستهدف أكثر من 52 قطاعاً فنياً ومهنياً وخدمياً من الشركات والمؤسسات الصناعية والمهنية التي يقصدها طالبي العمل من الخرجين وغيرهم، مبيناً وجود قواعد بيانات بأعداد الخريجين يصل عدد المسجلين بها من الخرجين لقرابة 1470 خريجاً من طالبي العمل ويعمل الملتقى على تحقيق وتلبية رغباتهم الوظيفية.

وبين أن فرص العمل التي سيتم طرحها في الملتقى ستلبي احتياجات الخرجين الوظيفية، ويتم الاعتماد في وظائف الملتقى على مبدأ التحفيز والتشجيع والحوافز والتأمين وغير ذلك من الأمور التي تحقق التوافق بين الخرجين وأرباب العمل.

ووجه الشكر والتقدير لمعالي معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, على دعمه وحرصه غير المحدود على الرقي بقطاع التدريب بالمملكة العربية

// انتهى //

16:42ت م

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المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة "ملتقى التوظيف التقني2019م" لخريجي الكليات التقنية وكلية السياحة والفندقة والمعاهد الصناعية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.ويوفر الملتقى 1600 فرصة وظيفية للجنسين من خريجي الكليات التقنية بالتعاون مع ست جهات حكومية و74 جهة خاصة، على مدار يومي 5 و 6 مارس 2019م.واطلع سموه على مبادرة "فرصة عمل لكل خريج" التي نفذتها المؤسسة وتهدف إلى جلب الفرص الوظيفية لخريجي البرامج التدريبية بالمؤسسة وعقد لقاءات دورية للتوظيف بجميع مناطق المملكة.كما شاهد سموه خلال جولة على المباني الدراسية بالكلية , أكاديمية الروبوت والذكاء الاصطناعي وأكاديمية الطاقة المتجددة ونادي ذوي الهمم ومشروع الطاقة الشمسية، واطلع على مشروعات التخرج التي نفذها أبناء الكلية.وقدم رئيس قسم التقنية الكهربائية ومشرف مشروع نظام الفولطية الضوئية المركزة بالكلية التقنية عبدالله الردادي شرحاً لسموه عن تخصص الطاقة المتجددة بالكلية حيث يعد من التخصصات المواكبة لرؤية 2030 انطلاقاً من سعي المملكة في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتطوير مصادر الطاقة بالتوسع في إنتاج واستخدام أنواع الطاقة المتجددة (للطاقة الشمسية وطاقه الرياح) حيث تم تطوير نظام الفولطية الضوئية المركزة للمشروع، ويتم دعم العملية التدريبية بأكاديميات متخصصة.من جهته رفع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي, شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائب أمير المنطقة على الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني في المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المرجوة في تأهيل سواعد وطنية تقنية على درجة عالية من الكفاءة والجودة بالمنطقة.وأكد أهمية الملتقى كونه يواكب ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر, ويدعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي.وأشار الدكتور الردادي, إلى أن الملتقى يحمل بين طياته العديد من الفرص الوظيفة لأبنائنا الخريجين في كافة التخصصات التي تدرب عليها وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تخدم القطاع العام والقطاع الخاص, مبيناً أن الملتقى يستهدف أكثر من 52 قطاعاً فنياً ومهنياً وخدمياً من الشركات والمؤسسات الصناعية والمهنية التي يقصدها طالبي العمل من الخرجين وغيرهم، مبيناً وجود قواعد بيانات بأعداد الخريجين يصل عدد المسجلين بها من الخرجين لقرابة 1470 خريجاً من طالبي العمل ويعمل الملتقى على تحقيق وتلبية رغباتهم الوظيفية.وبين أن فرص العمل التي سيتم طرحها في الملتقى ستلبي احتياجات الخرجين الوظيفية، ويتم الاعتماد في وظائف الملتقى على مبدأ التحفيز والتشجيع والحوافز والتأمين وغير ذلك من الأمور التي تحقق التوافق بين الخرجين وأرباب العمل.ووجه الشكر والتقدير لمعالي معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, على دعمه وحرصه غير المحدود على الرقي بقطاع التدريب بالمملكة العربية السعودية لكي يواكب أفضل الدول المتقدمة بقطاع التدريب ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:42ت م0218

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.