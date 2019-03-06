

سكاكا 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري.

وتسلم سموه التقرير السنوي عن جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 2018 / 2019 وإنجازاتها وخططها المستقبلية والمقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة، وأوجه الدعم اللازمة لدعم التنمية السياحية فيها.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي إلى شرح عن سير العمل في الفرع والأعمال التي تقوم بها الهيئة في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها.

وأعرب عن شكره لجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، متطلعاً لمزيداً من الإنجازات وزيادة المشاريع السياحية وتنوعها.

// انتهى //

16:29ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يتسلم تقريراً عن جهود وإنجازات هيئة السياحة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.