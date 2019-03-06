

الرياض 29 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 مارس 2019م واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.

// انتهى //

16:24ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة يستقبل القائم بأعمال سفارة الصومال لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.