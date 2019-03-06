السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

قتل أحد عناصر الشرطة العراقية اليوم، وأصيب أربعة آخرون بجروح, عند انفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة أثناء قيامها بتعقب عناصر إرهابية في قضاء المقدادية بشمال محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم أن الدورية كانت تقوم ضمن قوة أمنية بتعقب عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي على طريق زراعي في أطراف بساتين قرية "توكل" شمال قضاء المقدادية عندما انفجرت العبوة الناسفة.

من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية الاتحادية في بغداد اليوم حكمًا بالإعدام على إرهابي أدين بجريمة الاشتراك مع آخرين بتفجير انتحاري في ساحة 55 بحي جميلة شرق بغداد, مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

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16:19ت م

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