السعودية اليوم / كلية الهندسة بالقنفذة تحدد موعد إجراء المقابلة الشخصية للمرشح على وظيفة معيد بقسم الصناعة



مكة المكرمة في 29 جماد الآخر 1440 ه الموافق 06 مارس 2019 م واس

حددت كلية الهندسة بمحافظة القنفذة يوم الثلاثاء الموافق 12/ 7/ 1440هـ موعدا لإجراء المقابلة الشخصية للمرشح الذي يحمل رقم طلب 44054526 والذي تجاوز الاختبار التحريري بنجاح لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة " معيد " بقسم الهندسة الصناعية وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر كلية الهندسة بالقنفذة.

ودعت الكلية المرشح إلى ضرورة الحضور قبل المقابلة الشخصية بنصف ساعة وإحضار أصل الهوية الوطنية وأصل شهــادة البكالوريوس وصورة مصدقة منها مع سجل الدرجات وصورة مصدقة منها إلى جانب إحضار ما يفيد عدم الارتباط بوظيفة حكومية ويمكن طباعة بيانات المهنة من خلال الدخول على موقع أبشر " معلوماتي - المعلومات الشخصية المتضمنة: فئة المهنة/ المهنة" .

// انتهى //

16:03ت م

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