السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يدشن المنصة الإلكترونية للأزمات والكوارث بإمارة الشرقية



الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, المنصة الالكترونية بين مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة لإعطاء مؤشرات صحية فورية عن إمكانياتها وتحديثها بشكل يومي من قبل 48 مستشفى في المنطقة "حكومي وخاص"، التي تعد أول منصة الكترونية يتم تطبيقها على مستوى المملكة.

واستعرض سموه النظام الالكتروني الذي يقوم على إعطاء هذه المؤشرات الصحية الفورية، مؤكداً سموه على جميع الجهات المشاركة في المبادرة بالاستمرارية في تحديث بياناتها بشكل دوري والتوسع في النظام، متمنياً سموه السلامة للجميع.

من جهته أوضح مدير مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود الحاضر أن المنصة تتيح للمركز معرفة الإمكانيات المتاحة لإحالة الحالات الصحية وقت وقوع الكارثة أو الازمة إلى المستشفى المناسب الذي تتوفر فيه الإمكانيات الآلية والبشرية لمعالجة مثل هذه الحالة، إضافة إلى إعطاء بيانات ومؤشرات لعمل الإحصائيات وتحليل مخاطر المنطقة لمواجهتها والعمل على عدم تكراراها, مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة هي إمارة المنطقة ممثلة في مركز إدارة الأزمات والكوارث، والمديرية العامة للشؤون الصحية، ومديرية الدفاع المدني، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة.

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15:43ت م

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