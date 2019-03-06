السعودية اليوم / بدء أعمال مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لرفع كفاءة استخدام النفط والغاز بالقاهرة



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبرعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة العمل المشترك بين الدول العربية من خلال رؤية واضحة على جميع المستويات، حتى نكون قادرين على مواجهة التغييرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم اليوم في موازين القوى وعلى مستوى التحالفات الإستراتيجية الدولية، وتحديدًا في الجانب الاقتصادي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يهدف لمناقشة فرص تبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية، فضلًا عن مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، واستعراض بعض النماذج الناجحة للتعاون العربي والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية محمد خير عبد القادر، ضرورة وجود رؤية مشتركة لمواجهة التحديات وتوحيد الجهود لإنشاء مزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الصناعية خاصة قطاعات النفط والغاز.

ودعا الدول العربية إلى تكثيف الاستثمار في البحث العلمي والتقني والتعليم وتوطين التكنولوجيا، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية مما يؤدي إلى تنمية القطاع الصناعي وتعظيم المزايا التنافسية للمنتج العربي.

وقال "أبو الغيط" إنه يتوجب العمل على الاستثمار في البحث العلمي بالمجالات الجديدة مثل: الطاقة المتجددة والأقمار الصناعية والهندسة الوراثية وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أهمية أمن الطاقة وكفاءة النفط والغاز بالنسبة لمفهوم الأمن القومي العربي برمته.

بدوره، عدّ المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر في كلمته، قطاعي النفط والغاز ركيزتان للصناعة والاقتصاد برمته في العالم العربي، منوّهًا بحرص المنظمة العربية للتنمية الصناعية على الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في الدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار الممكنة.

وأشار إلى إنشاء المنظمة للبوابة الجيولوجية العربية وخريطة الصناعة العربية اللذين يوفران معلومات عن النشاط الصناعي والتعديني في الدول العربية، مبينًا أن المنظمة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف لتعزيز التعاون العربي في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصِّلة، وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات والأسمدة في الدول العربية، فضلًا عن مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك مشكلاتها وسُبل تجنبها والحد منها.

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15:41ت م

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