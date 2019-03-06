السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد للعيون يستقبل 4 ملايين مراجع ومراجعة خلال 36 السعودية اليومًا



الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

استقبل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أكثر من (4) ملايين مراجع ومراجعة منذ تأسيسه عام 1983م حتى الآن، وسط خدمات نوعية تقم للمواطنين من مختلف مناطق المملكة في مجال طب وجراحة العيون .

جاء ذلك في تقرير إدارة شؤون المرضى في المستشفى عام 2018م الذي بين أن العام المنصرم شهد نمواً في أعداد المراجعين بلغ أكثر من (257) ألف مراجع، مقارنة بـ (238) ألف عام 2017 ، وقام المستشفى بتشغيل العيادات المسائية لمواجهة الضغط المتزايد للمراجعين، بالإضافة إلى رفع طاقته الاستيعابية لمرضى العيادات الخارجية بنسبة (20%) بدءًا من عام 2019م.

وأظهر التقرير أن المستشفى نجح في إجراء أكثر من (12,200) عملية جراحية منها (916) حالة زراعة قرنية وأنسجة و (9) حالات زراعة قرنية صناعية وحالة لاستبدال الخلايا المبطنة للقرنية وغشاء ديسمنت التي أجريت لأول مرة في المملكة.

وبين التقرير تحسن أداء مركز اتصال المرضى حيث وصلت نسبة الاتصالات التي تم التعامل معها أكثر من (340) ألف اتصال مقارنة بـ (263) ألف اتصال عام 2017م، بنسبة زيادة (29%)، وجاء هذا التطور نتيجة التوسعة التي شهدها مركز اتصال المرضى وتطبيق أحدث التقنيات الاتصالية إضافة إلى برامج التحسين المستمر لتجربة المريض التي يطبقها المستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تصدر مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي عام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققاً المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وكرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته مؤخرًا بمنطقة المدينة المنورة نظير تميزه في خدمة المراجعين حيث حقق نسبة رضا تجاوزت 95 % .

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15:32ت م

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