السعودية اليوم / انطلاق فعاليات هاكثون التعلم الإلكتروني 2019 في جامعة الأميرة نورة/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 الموافق 6 مارس 2019م واسانطلقت صباح اليوم فعاليات هاكثون التعلم الإلكتروني بدورته الثانية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تحت شعار (الابتكار في التعليم الرقمي ورؤية 2030) الذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتشارك فيه 15 جامعة حكومية وخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية وشارك في الهاكثون 500 طالبة، و35 مرشدة ومحكمة من عدة جهات أكاديمية، ومشرفات من الجامعات المشاركة في الحدث، كما تنافست الفرق المشاركة خلال 7 ساعات على ابتكار حلول تقنية للتحديات في التعليم والتعلم في المجالات التالية: التعليم التفاعلي Interactive Learning، التعليم الشخصي Personalized Learning، مهارات المستقبل Future Skills، التعليم الشامل (لذوي الاحتياجات الخاصة – المناطق النائية) Inclusive Learning، المجال المفتوح: اختيار تحدي في التعليم وابتكار حل له.ولتمكين الطالبات المشاركات في الهاكثون من أدوات ومهارات الابتكار، فقد قُدمت لهن 6 جلسات إرشادية عن بعد على النحو التالي: جلسة التهيئة للهاكثون، وجلسة التهيئة لمسابقة الملصق العلمي، والإبداع في صناعة الحلول، وإدارة الوقت والفريق بفاعلية، وكيف تقنع اللجنة بمشروعك، ونقل الفكرة إلى سوق العمل.وسارت أنشطة هاكثون التعلم الإلكتروني ضمن خطة منهجية محددة، حيث ابتدأ اليوم الأول بتوفير ثلاث محطات إرشادية وهي (المحطة الإرشادية التقنية، المحطة الإرشادية لحلول التعليم، المحطة الإرشادية لتطوير الأعمال) قدمت فيها الإرشادات بناءً على احتياج وطلب الفرق المشاركة في الهاكاثون والذين بلغ عددهم (60 فريق)، كما شُكلت عشر لجان تحكيم في مرحلة (التصفية الأولى) بحيث تقوم كل لجنة بتقييم ست مشاريع، باستخدام أنموذج تحكيم خاص إعدَّ مسبقًا لهذا الغرض، بعدها سيمنح كل فريق 15 دقيقة موزعة كالتالي: خمس دقائق لعرض المشروع، وخمس دقائق للإجابة على أسئلة لجنة التحكيم، ودقيقتين فرصة، ثم ثلاث دقائق لمناقشة اللجنة).بدورها نظمت العمادة مسابقة الملصق العلمي في مركز أبحاث العلوم الصحية، والتي تهدف إلى ابتكار حلول إبداعية للتحديات في التعليم والتعلم من خلال صقل المهارات الأكاديمية والبحثية لكلٍ من الطالبات المشاركات والزائرات.// يتبع //15:29ت م0170

عام / انطلاق فعاليات هاكثون التعلم الإلكتروني 2019 في جامعة الأميرة نورة/ إضافة أولى واخيرة

وشارك في المسابقة 32 ملصقًا قد صمم بواسطة 45 طالبة وظفن مهاراتهن المعرفية والبحثية في عرض أفكارهن بطريقة منظمة مختصرة ومبتكرة تعتمد على العرض البصري في الملصق العلمي، كما ساهمت الأسئلة المطروحة من المحكمين الذين بلغ عددهم تسعة أشخاص، والزائرين في صقل مهارات التفكير النقدي والمناقشة الفعالة وتبادل الخبرات والمهارات بين الطالبات والجمهور.

وتخللت الفعاليات ثمان ورش عمل قام بها نخبة من المدربين وخبراء الابتكار والتعليم قدموا خلالها محتوى إثرائي لتوظيف التقنية بالتعليم، وقد حضر ورش العمل 160 طالبة وعدد من أعضاء الهيئة تعليمية، انقسمت الورش المقدمة إلى خمس ورش عمل متخصصة أساسية بواقع 60 دقيقة لكل ورشة وهي: "ورشة التفكير التصميمي" التي قدم فيها الدكتور عبد الله الوليدي شكلًا من أشكال التفكير الذي يركز على الحل أو الهدف و ما يراد تحقيقه بدلًا من التركيز على المشكلة التي يراد حلها.

وتناولت ورشة "الأمن الإلكتروني شرح الأمن السيبراني"، ونصائح عامة، وارتأت الدكتورة أروى الرويس أهمية الأخذ بها لتحقيق أقصى معايير الأمان في تصفح الإنترنت، والفرق بين الأمن السيبراني والأمن المعلوماتي، ومفهوم الفضاء السيبراني، وحقائق عن الرقمنة السعودية وهيئة الاتصالات والجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى كيفية الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية، وأساليب الاختراق الأكثر شيوعًا.

من جهتها تطرقت ورشة "حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع" بقيادة المهندس عبد الله الخطيب إلى توضيح كيفية الحصول على براءات الاختراع والعلاقة بين البحث العلمي والاختراع، وفي ورشة "نموذج العمل التجاري" التي قدمتها أمجاد الجساس تناولت أنواع نماذج العمل التجارية وطرق استخدامها،وقدّم الأستاذ بسام الخراشي ورشة بعنوان "أدوات التفكير الابتكاري" تحدث فيها عن التقنيات التي تعزز الإبداع وترفع من كفاءة التفكير، وتساعد على توليد الأفكار الجديدة بمنظور مختلف، بالإضافة إلى ورش العمل المساندة وهي ورشة "التصنيع الرقمي والابتكار واستخدام الطابعة الثلاثية" التي قدمها المهندس خالد علي متناولًا فيها مواضيع مختلفة حول الابتكار والتصنيع والثورات الصناعية والتقنية، واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، ثم ورشة عمل للأستاذ عماد مرزوق بعنوان (ميني) هاكثون كانت عبارة عن هاكثون مصغر لتقديم حل لأحد التحديات في المجال التقني، تلا ذلك ورشة "الطابعة الثلاثية" التي قدمتها سارة الدوسري وأوضحت فيها المكتبات الجاهزة وخطوات الطباعة وبرامج التصميم.

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