انت الان تتابع تفاصيل خبر جامعة أوروبية تمنح معتقلة سعودية الدكتوراه الفخرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 03:48 مساءً - قالت علياء، شقيقة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، إن أختها حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، بعد انقطاعها عن الدراسة بسبب الاعتقال.

وأضافت الهذلول في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "حصلت لجين على الدكتوراه الفخرية (Doctoeat Honoris Causa) من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، وهي من أعرق جامعات أوروبا".

وأشارت إلى أن شقيقتها كانت تشعر بالتعب والإعياء قبل تقديم رسالة الماجستير من أجل التخرّج، قبل اعتقالها من قبل السلطات السعودية.

وقالت: "مرة (جداً) متنكدة لأنه تم اعتقالها وهي على أعقاب تقديم رسالة الماجستير والتخرج.. يمكن الدكتوراه الفخرية تخفّف عليها شوي".

وكانت الهذلول قد اعتُقلت، في مايو الماضي، وهي واحدة من ناشطات سعوديات تعرّضن للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل؛ على خلفية مطالبتهن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية.

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وكشف وليد الهذلول، شقيق الناشطة السعودية لُجين الهذلول، في 22 فبراير 2019، تفاصيل عن تعذيبها في السجون، مؤكداً أن وضعها الصحي يزداد سوءاً، وأنه يخشى من أن يكون علاجها أكثر صعوبة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن الهذلول أن أخته "تعرّضت للجلد والضرب والصعق بالكهرباء. كان الرجال الملثّمون يوقظونها أحياناً في منتصف الليل وسط صرخات الوعيد والتهديد".

وأضاف: "لقد أبلغتُ والدي أنها كانت تتعرّض للتحرش الجنسي واللفظي على أيدي جلاديها، الذين وضع أحدهم ساقيه على رجليها كما لو أنك وضعت ساقيك على الطاولة، وكان يدخّن وينفخ دخان سيجارته بوجهها".

ومنذ مايو 2018، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت الناشطات اللواتي كن ينادين بحقوق المرأة، وخضعت بعضهن لعمليات تعذيب وانتهاك حقوقهن، وفق ما أكدته منظمات حقوقية دولية.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه وهددها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها.

يُشار إلى أن القحطاني ورد أسمه كأحد أبرز المتهمين بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.