انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرين.. قتيلان في حادث على جسر الملك فهد والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 03:48 مساءً - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، جراء حادث تصادم وصف بالمروع، وقع اليوم الأربعاء، على طريق يربط البحرين بالسعودية.
وقالت مؤسسة جسر الملك فهد، في حسابها على "تويتر"، إن الحادث وقع عندما اصطدمت مركبة بشاحنة على جسر الملك فهد بالجانب البحريني، باتجاه السعودية.
وأوضحت أنه "تسبب في إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة، مع بطء في الحركة بسبب معالجة موقع الحادثة حفاظاً على سلامة المسافرين".
وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، تظهر اندلاع حريق في الشاحنة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين.. قتيلان في حادث على جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.