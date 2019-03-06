شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2100 سلة غذائية بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين توزيع 2,100 سلة غذائية، تزن 155 طنًا و400 كيلوغرام، للنازحين والمتضررين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. وقال وكيل محافظة الحديدة لشؤون النازحين هشام العزعزي إن هذه المشاريع الإنسانية ليست بغريبة على مركز الملك سلمان للإغاثة فقد سبق للمركز توزيع سلال غذائية لنازحي الحديدة في محافظات عدن ولحج والضالع، مقدمًا خالص شكره للمملكة ممثلة بالمركز على هذه الوقفة الإنسانية النبيلة التي سيقدرها أهالي الحديدة.



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