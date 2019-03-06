شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ الجواد الحاصل على كأس ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حسن بن عيسى البوعينين بمناسبة حصول الجواد "النشاص" على كأس سمو ولي العهد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة، لمالك الجواد والفارس، يرافقه مدير عام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل راشد بن غانم القحطاني.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية هذا الإنجاز وحثهم على بذل المزيد للمحافظة على المراكز المتقدمة، متمنياً لهم التوفيق.

من جانبه قدم البوعينين، الشكر، لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لرياضة الفروسية في المنطقة، مبيناً أن ما وجده من اهتمام من سموه سيكون إن شاء الله مشجعاً لهم في عملهم بالميدان ودافعاً لملاك الجياد للمنافسة على مثل هذه البطولة.