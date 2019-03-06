متوسطة عبدالعزيز بن معمر بالطائف تتفاعل مع إدراج اللغة الصينية في المناهج

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

تفاعلت متوسطة عبدالعزيز بن معمر بمحافظة الطائف مع قرار إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية بالمملكة، عقب التوقيع على ذلك مع الجانب الصيني خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الصين.

حيث قامت إدارة المدرسة بإدراج اللغه الصينيه ضمن اللوحة التعريفيه بالمدرسة والتي تم تعليقها لتطل على فناء المدرسة معبرة عن تحقيق رؤية المملكه العربيه السعودية ٢٠٣٠ .

وأكد قائد المدرسة عيدان الغامدي، أن الفكرة تأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية.