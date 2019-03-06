الان تتابع 2000 طبيب وطبيبة من دول العالم في مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

شاركت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير في أكبر وأحدث مؤتمر وتجمع طبي في الشرق الأوسط يختص في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة للكبار و الأطفال تحت رعاية الجمعية السعودية للجهاز الهضمي وجمعية أمراض الكبد السعودية وجمعية أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

وتميز المركز، بمشاركات مختلفة تمثلت في اللجان التحضرية ولجان التنظيم وكذلك رئاسة عدد من جلسات النقاش العلمية حيث اشتملت أوراق وأبحاث علمية حديثة في نفس المجالات الطبية نالت إعجاب الحضور بثلاثة عناوين اولها “مخرجات ومضاعفات عمليات بالونة المعدة لعلاج السمنة”، وثانياً بعنوان “مخرجات ونجاح علاج السمنة المفرطة الشديدة بمرحلتي بالونة المعدة السنوية قبل عملية التكميم”، وأخيرًا “نتائج الفحص المبكر لسرطان القولون بمنطقة مكة المكرمة”.

كما شارك المركز بـ6 محاضرات متنوعة ورئاسة عدد من الجلسات العلمية والتي ناقشت:

١- أحدث التطورات في علاج الوباء الكبدي (ج) قدمها الدكتور عدنان الزنبقي

٢- نقاش علمي في تحديات علاج الوباء الكبدي (ب) قدمها الدكتور عبدالعزيز طاشكندي.

٣- أحدث العلاجات والتحديات في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض حساسية الجهاز الهضمي والكبد قدمها الدكتور محمد خان

٤- أحدث العلاجات في أمراض الإلتهابية الذاتية المزمنة للجهاز الهضمي قدمها الدكتور ياسر مير عالم

٥- دور ونجاح عمليات السمنة في علاج أمراض الكبد الدهنية قدمها الدكتور علي المنتشري

٦- أحدث التطورات و أهمية التشخيص بالأشعة لأورام الكبد قدمها الدكتور المأمون جستنية.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يناقش أحدث التطورات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والذي يعد من أكبر المؤتمرات بالشرق الأوسط حضره أكثر من ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة بوجود محاضرين من حول العالم “أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الصين، كوريا، سنغافورة، ماليزيا”، لاكتساب وتبادل الخبرات والتجارب حول آخر مستجدات أمراض الجهاز الهضمي والمناظير.