الان تتابع السعودية تتوقع استثمارات تصل إلى 21 مليار دولار بقطاع الإسكان في 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري ما يتراوح بين 60 مليارا و80 مليار ريال سعودي “21.33 مليار دولار” في 2019.
وقال “الحقيل”، على هامش مؤتمر للإسكان في الرياض، إن التمويل العقاري في يناير بلغ 4.7 مليار ريال، وإنه من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة أرقاما أكبر، وتريد الوزارة أن تبلغ نسبة ملكية السعوديين للمنازل 60% بحلول 2020، فضلا عن أن الوزارة تعمل مع بنوك محلية لتسهيل التمويل ومساعدة شركات التطوير العقاري في زيادة معروض الوحدات الميسورة التكلفة، حسب ما نشرته “رويترز”.
وأضاف في المؤتمر، أن القطاع الخاص يمول حاليا 100% من احتياجات سوق الإسكان، ارتفاعا من 35% في السابق، مشيرًا إلى أن البنوك تقدم 93% من التمويل العقاري، فيما تغطي شركات التمويل العقاري النسبة المتبقية.
وأوضح “الحقيل”، أنه يأمل في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهريا بحلول 2020، من أكثر قليلا من عشرة آلاف شهريا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن متوسط الضخ السنوي في سوق الإسكان في السنة بين 350 ألفًا إلى 375 ألف وحدة على مستوى المملكة.
وقال إن 90 ألف أسرة تدخل سوق الإسكان سنويًا، وإن الحكومة تأمل بزيادة ملكية المنازل بنسبة 7% سنويا، مضيفًا أن الحكومة السعودية ترغب في زيادة نشاط سوق العقارات مع تحركها لإنعاش الاقتصاد، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع في إطار خطتها الاستراتيجية رؤية المملكة 2030.
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