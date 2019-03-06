السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _الرياض
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".
وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي، قائلا "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا الأعاصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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