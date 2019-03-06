خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا الأعاصير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي، قائلا "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".