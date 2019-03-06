750 مؤسسة إقليمية ودولية تشارك في المعرض الدولي السعودي للطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تنطلق فعاليات المعرض الدولي السعودي للطيران خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، بمشاركة 750 جهة من جميع أنحاء العالم، و1500 ممثل عن المؤسسات التجارية الدولية، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.

وسيشكل المعرض الذي يقام في مطار الثمامة بالرياض ويعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في صناعة وخدمات الطيران في الشرق الأوسط، لاسيما وأن الجهات والمؤسسات والمراكز العلمية المعنية بصناعة الطيران في العالم والشركات العالمية والمحلية تترقب انطلاقته بهدف تسويق وتوسيع وتطوير العلامات التجارية والتعريف بمنتجاتها، وتبادل الخبرات والتفاعل بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن المعرض يفتح قنوات اتصال بين المهنيين ويوفر العديد من فرص الأعمال الجديدة والدخول فــي برامج الأعمال المنظمة خلال المعرض.

ويرتكز المعرض على أربعة قطاعات في مجالات صناعة الطيران، هي الطيران التجاري والطيران الخاص والعام، وقطاع الدفاع والفضاء، وقطاع البنى التحتية للمطارات، والموردين، وهي القطاعات الأساسية في هذا المجال وخاصة الطيران التجاري الذي أصبح يحظى بالاهتمام الأكبر في ظل النمو الكبير في منطقة الشـرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورا غير مسبوق ، خاصة وأنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، والوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، والشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، وشركات الخطوط الجوية، ومشغلي صالات ومحطات السفر، وشركات المناولة الأرضية، وخدمات الصيانة والإصلاح، وشركات الطيران، وخدمات التأجير العارض، وشركات الوساطة، وشركات التمويل والتأمين والتدريب، وإلكترونيات الطيران، وطواقم الدعم الفني، ومشرعي قطاع الطيران، ومعدات المطارات ومورديها وخبراء الدفاع وقطاع الفضاء.