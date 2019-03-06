اسعار العملات اليوم الأربعاء 6/3/2019 مقابل الجنيه المصري |تابع تحديث أسعار العملات اليوم طبقاً...

كل من يهتم ببيع وشراء العملة الأجنبية والعربية بمختلف البلدان، وأنواع العملات من المستثمرين والأشخاص العادية لمن أراد تحويل عملة ما من أحد البنوك المصرية، سوف نقوم اليوم بمساعدتكم في معرفة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار معاملات اليوم الأربعاء 6 مارس ،طبقاً لما وُرد في البنك المركزي المصري.
والآن من خلال تلك المقالة سوف نساعد كل من يهتم بأسعار العملات ، في الحصول علي سعر العملة بتحديث جاري و ومستمر من خلال ” عرب نيوز” ، ضع المقالة بالمفضلة وتابع كل ماهو جديد.
هذا الجدول التفصيلي لأسعار العملات العالمية والعربية لمختلف البلدان حسب ما جاء عن البنك المركزي المصري:
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|17.78 جنيه مصري
|17.88 جنيه مصري
|اليورو
|20.10 جنيه مصري
|20.28 جنيه مصري
|دينار كويتي
|58.4 جنيه مصري
|58.8 جنيه مصري
|ريال سعودي
|4.75 جنيه مصري
|4.78جنيه مصري
|درهم إماراتي
|4.84جنيه مصري
|4.86 جنيه مصري
|ريال قطري
|4.6 جنيه مصري
|4.91 جنيه مصري
|فرنك سويسرى
|17.7 جنيه مصري
|17.9 جنيه مصري
|دينار إردني
|25.0 جنيه مصري
|25.2 جنيه مصري
|إسترليني
|22.6 جنيه مصري
|22.9 جنيه مصري